İstanbul’da okul bahçesinde hayatını kaybetmişti! Eylül’ün davasında karar açıklandı

"BUNU NASIL KABUL EDEBİLİRİZ?"

Baba Cahit Mirzaoğlu, 1 yıl 8 ay hapis cezasını çok az bulduğunu belirterek, bu cezanın kendilerini tatmin etmediğini söyledi. Mirzaoğlu, şöyle dedi:

"Bir çocuk okula gidiyor ve cenazesi geliyor. Okul yönetiminin ihmali var. Kamera görüntülerinde de var. Kamu vicdanına bırakıyorum. Vicdan var mı bu işte? Şoför 5 yıl hapis aldı, pandemi nedeniyle 3-4 ay sonra elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bunu nasıl kabul edebiliriz? Böyle bir ceza yok. Yaralama değil mi? Eylül gitti, gelmeyecek ancak, hakettiği cezayı alması gerekmiyor mu? Hukuka güvenmemiz gerekmiyor mu? 2-6 yıl hapis istenmişti, bu ceza ile cezaevine girmeyecek, derse girip öğrencilere ders vermeye devam edecek."