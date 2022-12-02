Büyükçekmece’de kelepçe ile gömülen Murat Kartal cinayetinde iddianame hazırlandı

"BEN KİMSEYİ ZORLA ARACA BİNDİRMEDİM"

Şüpheli Mehmet Emin Baybaşin ile akraba olan ve maktul ile bir dükkan meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen Yavuz Yavuztürk ise, "Benim soyadım normalde Baybaşin'dir ancak, ben soyadımı değiştirdim. Fatih'de bulunan Sultanahmet Köftecisi isimli iş yerinin ortağıyım. Cinayet suçundan sabıkam vardır. Polis memuru olan Erdem Öntürk, Fatih Erkuş, ve Murat Kartal isimli şahısları tanımam. Abdulsamet Turgut'u Diyarbakır'dan tanırım, eski milletvekilidir. Samimiyiz, abi-kardeş gibiyizdir. Benim bu olayla ilgili bildiğim bir şey yoktur. Neden burada olduğumu bilmiyorum. Ben kimseyi zorla araca bindirmedim" dedi.

"YAVUZTÜRK VE YANINDAKİ KİŞİLERİN BU ŞAHSI NE MAKSATLA KAÇIRDIKLARINI BİLMİYORUM"

Emekli Milletvekili Abdulsamet Turgut, soruşturma aşamasında savcıya verdiği ifadesinde ise, "Ben 1999- 2002 tarihleri arasında milletvekili olarak görev yaptım. Murat Kartal'ı tanımıyorum. Ben kayıp şahsın kaçırılması ya da öldürülmesi gibi olaya hiçbir şekilde karışmadım. Bunlarla ilgili daha önce başka şahıslarla görüşmedim. Şahıs ölmüş ise, ne şekilde öldüğü konusunda bilgi sahibi değilim. Yavuz Yavuztürk ya da onunla birlikte hareket eden kişilerin bu şahsı ne maksatla kaçırdıkları konusunda bilgi sahibi değilim" dedi.

"HAKKINDA ARAMA KARARI OLDUĞUNU SÖYLEYİP İKNA ETTİK"

Şüpheli polis memuru Fatih Erkuş ifadesinde, şüphelilerden Yavuz Y.'nin dükkan devrinden dolayı problem yaşadığı Murat Kartal'ı ikna etmek için kendilerinden aracılık etmelerini istediği, karşılığında maddi karşılık vereceğini ima ettiğini anlattı. Murat Kartal'ı bularak kendisine götürdüklerinde para ya da araba vereceğini düşündüğünü söyleyen Erkuş, şüpheli Yavuz Yavuztürk'ün kendisine diğer polis memuru Erdem Öntürk'ün tanıştırdığını, Sultanahmet Meydanı'ndaki Sultanahmet Köftecisi'nin sahibi olarak anlattığını ifade etti. Murat Kartal'ın kimlik numarasıyla emniyet sisteminden bilgi topladığını, Darıca'daki silah yakalattığını tespit ettiğini, adres, fotoğraf ve bu evrakların çıktısını aldığını söyleyen Fatih Erkuş, 20 Ocak'ta Erdem Öntürk'ün kiraladığı beyaz renkli bir araçla Anadolu yakasına gittiklerini, Maltepe civarında bir aracın peşine takıldıklarını, otomobildeki kişinin Murat Kartal olduğunu anlattı. Aracı bir süre takip ettikten sonra, Murat Kartal'ın durduğu ve bir işyerine girdiğini anlatan Fatih Erkuş, kendisinin de arkasından gittiğini ama Kartal'ın gözden kaybolduğunu söyledi. Daha sonra Murat Kartal'ın otomobilin yanında beklediklerini, kendisi gelince de polis kimliklerini göstererek, Darıca'da yakalattığı silahla ilgili savcılıkta araması olduğunu, emniyete gelmesi gerektiğini söyleyerek kandırdıklarını anlattı. Murat Kartal'ın araçlarına bindiği sırada cep telefonunun kendisinde olduğunu, hatta bir telefon görüşmesi yaptığını ve konuştuğu kişinin nişanlısı olduğunu söylediğini ifade ettiler. Murat Kartal'ı araçlarına bindirdikten sonra Anadolu yakasında bir süre dolaştıklarını, Erdem Öntürk'ün telefon görüşmeleri yaptığını, bir ara aracı durdurup arkalarındaki lüks otomobildeki bir kişiyle de 10 dakika konuştuğunu söyledi. Erdem Öntürk'ün Murat Kartal'ı Çağlayan Adliyesi'ne götüreceklerini söylemesi üzerine, oraya gittiklerini, ön giriş kapısının 40 metre ilerisinde durduklarını, arkalarındaki iki lüks araçtan inen Yavuz Yavuztürk.'ün de aralarında olduğu 3-4 kişiyle görüştüklerini anlattı. Fatih Erkuş, araçtan inen kişilerle Murat Kartal arasında küfürleşme ve itiş kakış başladığını, onları ayırmaya çalıştığını ama başarılı olamayınca kendilerinin de oradan ayrıldığını söyledi.