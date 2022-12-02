İstanbul’da doktora çirkin saldırı! 10 saat süren ameliyattan çıktı hasta yakını bakın ne yaptı

"YAZIKLAR OLSUN"

Olay sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Doktor Mücahit Yasin Güctekin, "O esnada yakını saldırganı tutmasa, koşarken ayağım takılıp düşsem, bi şekilde bana yetişse bıçaklanacağım. Ne için peki? Benim sebep olmadığım bir hastalığı 10 saat emek vererek düzeltmeye çalıştığım için. Bana saldıran adam babası için hayatı boyunca hiç 10 saat aç kaldı mı, hiç 10 saat babasının iyiliği için beli delice ağrıyana kadar ayakta kaldı mı? Yazıklar olsun. Binlerce kez yazıklar olsun, hakkımı helal etmiyorum. Verdiğim emek, akıttığım ter. Karşılığı bu mu?" dedi.