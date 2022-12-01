Sınıf arkadaşı tarafından öldürülmüştü! 12 yaşındaki Fatmanisa son yolculuğuna uğurlandı

E.D., burada önce arkadaşını hortumla darbetti, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, okula sağlık ekibi gönderildi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yürekli, hayatını kaybetti.



ŞÜPHELİ ÖĞRENCİ GÖZALTINDA



İncelemede, Fatmanisa Yürekli'nin 5 yerinden bıçaklandığı ve darbedildiği belirlendi. Kaçan E.D. ise polis ekiplerince yakalandı. E.D., polisteki ifadesinde; sınavdan kötü not aldığı için Yürekli'nin kendisiyle alay ettiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Fatmanisa Yürekli'nin cenazesi, Mersin Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi.