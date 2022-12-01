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Sınıf arkadaşı tarafından öldürülmüştü! 12 yaşındaki Fatmanisa son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Sınıf arkadaşı tarafından öldürülmüştü! 12 yaşındaki Fatmanisa son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yaşıtı arkadaşı tarafından okul tuvaletinde darbedilip, bıçaklanarak öldürülen 7'nci sınıf öğrencisi Fatmanisa Yürekli'nin cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Okan Merzeci Mahallesi Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nun zemin katındaki tuvalette meydana geldi.

E.D. (12), aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi iddiaya göre not yazarak okul tuvaletine çağırdı.

E.D., burada önce arkadaşını hortumla darbetti, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, okula sağlık ekibi gönderildi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yürekli, hayatını kaybetti.

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İncelemede, Fatmanisa Yürekli'nin 5 yerinden bıçaklandığı ve darbedildiği belirlendi. Kaçan E.D. ise polis ekiplerince yakalandı. E.D., polisteki ifadesinde; sınavdan kötü not aldığı için Yürekli'nin kendisiyle alay ettiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Fatmanisa Yürekli'nin cenazesi, Mersin Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi.

Yürekli'nin Türk bayrağı sarılı, gelin duvağı konmuş cenazesi, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Baba Serdar ile anne Hacer Yürekli, büyük üzüntü yaşadı. Burada kılınan namazın ardından cenaze, Çavuşlu Mezarlığı'nda defnedildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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