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31 Aralık resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022
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31 Aralık resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Resmi tatilleri fırsat bilen vatandaşlar, yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini araştırıyor. 2022'ye veda etmemize kısa bir süre kala resmi tatil hakkında detaylar sık sık gündeme gelmeye başladı. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte cevaplar...

2022'ye veda etmemize kısa bir süre kaldı. Yılbaşı tatili için şimdiden plan yapmak isteyen vatandaşlar, tatilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de 31 Aralık tarihi oldu. 31 Aralık'ın yeni yılın bir önceki günü olması nedeniyle bu tarihin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar...

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ? YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜN?

Hemen şunu belirtelim ki, 31 Aralık tarihi resmi tatil değildir. Yılbaşı tatili olarak adlandırılan 01 Ocak tarihi resmi tatil günüdür. 01 Ocak 2023 tarihi pazar gününe denk geliyor. Yani yılbaşı tatili pazar günü başlayacak ve 1 gün sürecek.

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar (1 gün tatil)

Ramazan Bayramı: 21 Nisan Cuma - 23 Nisan Pazar (3 gün tatil)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar (1 gün tatil)

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi (1 gün tatil)

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma (1 gün tatil)

Kurban Bayramı: 28 Haziran Çarşamba - 01 Temmuz Cumartesi (4,5 gün tatil)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi (1 gün tatil)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba (1 gün tatil)

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar (1 gün tatil)

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2023 yılında Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma günü başlayıp, 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Yarım gün resmi tatil olan arefe günü de 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü tatili ile birlikte Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün yapılacak.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan resmi tatili ile Ramazan Bayramı'nın son günü denk geliyor.

1 MAYIS TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2023 yılında 1 Mayıs resmi tatili, pazartesi gününe denk geliyor ve hafta sonu ile birlikte 3 günlük tatil yapma fırsat sunuyor.

19 MAYIS TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

19 Mayıs tatili 2023 yılında cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ta hafta sonu ile birleştirildiğinde 3 günlük tatil yapma fırsatı sunacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

2023 yılında Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı'nda 4,5 günlük bir resmi tatil olacak.

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