2022'ye veda etmemize kısa bir süre kaldı. Yılbaşı tatili için şimdiden plan yapmak isteyen vatandaşlar, tatilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de 31 Aralık tarihi oldu. 31 Aralık'ın yeni yılın bir önceki günü olması nedeniyle bu tarihin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 2023 Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar...

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ? YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜN?

Hemen şunu belirtelim ki, 31 Aralık tarihi resmi tatil değildir. Yılbaşı tatili olarak adlandırılan 01 Ocak tarihi resmi tatil günüdür. 01 Ocak 2023 tarihi pazar gününe denk geliyor. Yani yılbaşı tatili pazar günü başlayacak ve 1 gün sürecek.