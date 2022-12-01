Edirne’de korkunç manzara! Kedi ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

"HAYVANLAR KONUSUNDA ÇOK BİLİNÇSİZİZ"

Edirne Doğa, Çevre ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği (EDSHAYKO) yönetimi ve üyeleri, olay üzerine Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Dernek başkanı Simge Çalışkan, "Çok üzgünüz. Biz senelerdir burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama Edirne halkı da çok bilinçsiz. Aslında Türkiye olarak hayvanlar konusunda çok bilinçsiziz. Bizim yapmak istediğimiz onlara alan sunmak. Mama yardımı, tedavi, kısırlaştırma istiyoruz. Bunun için sokak hayvanlarımızın sonuna kadar arkasındayız" dedi.