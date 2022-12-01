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Ankara'da 5 vatandaşını öldürüp ülkesine kaçan Afgan için kırmızı bülten

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2022
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Ankara’da 5 vatandaşını öldürüp ülkesine kaçan Afgan için kırmızı bülten

Ankara'da, 5 Afganistan uyruklunun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetleri işlediği ve ülkesine kaçtığı belirlenen M.O.Y. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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