Müge Anlı yayında çılgına döndü! Tüyler ürperten görüntüler | “Taksim’de sallandıracaksın”

"GÖĞSÜME SANKİ BİR ŞEY OTURDU"

Bu sözler karşısında çok sinirlenen Müge Anlı şu ifadeleri kullandı:

"Böyle adamların birkaç tanesini Taksim'da sallandıracaksın. Videoyu izlediğimde göğsüme sanki bir şey oturdu."