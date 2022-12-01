Müge Anlı yayında çılgına döndü! Tüyler ürperten görüntüler | “Taksim’de sallandıracaksın”
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 8 yıllık eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını ve 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığını iddia eden anne Derya Örücü, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Canlı yayında baba Cumali Örücü'nün çocuğuna yaptığı şiddetin görüntülerini izleyen Müge Anlı, adeta çılgına döndü.
Müge Anlı'nın son bölümünde ise 'pes' dedirten bir olay yaşandı.
3 ÇOCUĞUNU KAÇIRDI, ŞİDDET UYGULADI
Programa başvuran 25 yaşındaki Derya Örücü, 8 yıllık eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını iddia etti.
İddialar bununla sınırlı değildi... Derya Örücü, eşi Cumali Örücü'nün 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığını da söyledi.
İDDİALARI REDDETTİ
Canlı yayına bağlanan Cumali Örücü, görüntülere rağmen iddiaları reddetti.
"TAKSİM'DE SALLANDIRACAKSIN"
Derya Örücü, eşinin 6 yaşındaki çocuğunu ahıra kitlediğini söyleyip "Oğlum altına işedi" dedi.
Cumali Örücü oğluna "Seni öldüreceğim" dedi.
Görüntüleri izleyen Müge Anlı ise adeta çılgına döndü.
Anlı, baba Cumali Örücü'nün videosunu izledikten sonra "Bu tip adamların bir tanesini Taksim'de sallandıracaksın" dedi.
"SAHİLE GÖTÜRÜP BOĞACAĞIM"
Derya Örücü'den boşanmak istemeyen Cumali Örücü görüntülü konuşma esnasında 6 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı videoyu annesine gösterip "Sen neyi istiyorsun böyle öldürme mi? Kameranı aç. Ne oldu vicdanın mı sızladı? Sahile götürüp boğacağım" dedi.
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