Kocaeli’de 17 yıllık cinayetin sırrı çözüldü! Katil komşusu çıktı

"ÖLDÜRDÜM, TÜFEĞİ KIRIP DEREYE ATTIM"



İfadelerde Seyfettin Arıcı ile aynı mahallede oturan S.D. arasında 1986 yılından beri husumet olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde S.D., "Gördüğü her yerde bana ağır küfürler ediyordu. Garibandım, köyde yıllarca beni çok ezdi. O gün, babamla koyunları otlatmaya çıkmıştık. Kendimi vahşi hayvanlardan korumak için yanıma tüfek almıştım. Seyfettin'in de koyun otlattığını görünce, babama işim olduğunu söyleyerek ayrıldım. Bir süre takip ettikten sonra tüfekle Seyfettin'i öldürdüm. Sonrasında tüfeği de kırıp dereye attım" diyerek cinayeti itiraf etti.