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Elazığ’da kömürlüğe giren anne oğlunun cansız bedenini buldu! Ekipler soruşturma başlattı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Elazığ’da kömürlüğe giren anne oğlunun cansız bedenini buldu! Ekipler soruşturma başlattı

Elazığ’da kömürlüğe giren anne, oğlunu tavana iple asılı halde buldu. Dışarı çıkan ve bağıran kadın sinir krizi geçirerek bayıldı. İhbar üzerine gelen ekipler,ölümü şüpheli bularak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Elazığ'da yaşanan olay, Kırklar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde kömürlüğe giren kadın, oğlu Suat Koç'u tavana iple asılı halde buldu. Dışarı çıkan ve bağıran kadın ardından sinir krizi geçirerek bayıldı.

Olay yerine koşan ve durumu gören komşularının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalede Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Temizlik görevlisi olan Koç'un 2 çocuk sahibi olduğu ve 4 yıl önce kanserden eşini kaybettiği öğrenildi.

Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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