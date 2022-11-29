GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş sorgulama ekranı...

Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır. Bu çekilişe katıldıktan sonra şartları sağlayan ve şanslı kişiler Green Card sahibi olabilirler.