30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş sorgulama ekranı...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş sorgulama ekranı...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022
ABONE OL
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş sorgulama ekranı...

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeşil Kart için başvurular 5 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alındı. Bu sene pasaport şartının olmadığı Yeşil Kart için ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma iznine sahip olmak isteyenler başvuruda bulundu. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş sorgulama ekranı...

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Green Card başvurular 8 Kasım'da sona erdi. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş sorgulama ekranı...

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçlarının 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar duyurulduktan sonra www.dvlottery.com sayfası üzerinden sorgulanabilecek.

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır. Bu çekilişe katıldıktan sonra şartları sağlayan ve şanslı kişiler Green Card sahibi olabilirler.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA