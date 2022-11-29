Son dakika: İstanbul Boğazı dumanla kaplandı! Beykoz'da korkutan yangın
Son dakika haberleri... Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi’nde deniz kenarında bulunan 3 katlı ünlü bir balık restoranının dinlenme alanı olarak kullanılan kısmında yangın çıktı. Dumanın İstanbul’un birçok noktasından görüldüğü yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi'nde deniz kıyısında bulunan ünlü bir balık restoranın deposunda yangın çıktı.
Yangın, Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde bulunan ünlü bir balık restoranında çıktı.
Restoranın dinlenme alanı olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın üzerine olay yerine Beykoz ve Üsküdar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis Körfez Caddesi'ni tedbir amaçlı trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın yaklaşık 45 dakika süren müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar devam ederken ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Komşu restoranda güvenlik olduğunu belirten Ayhan Ünal, "Bir anda alevleri görünce yolu kestim. Vatandaşlara yardım ettik. Benim duyduğum kadarıyla içeride çalışan kaynak ustası sebebiyle yangın çıktı. Yaralanan kimse olmadı" dedi.
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