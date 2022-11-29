Son dakika: İstanbul Boğazı dumanla kaplandı! Beykoz’da korkutan yangın



Komşu restoranda güvenlik olduğunu belirten Ayhan Ünal, "Bir anda alevleri görünce yolu kestim. Vatandaşlara yardım ettik. Benim duyduğum kadarıyla içeride çalışan kaynak ustası sebebiyle yangın çıktı. Yaralanan kimse olmadı" dedi.

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