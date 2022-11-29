Tarlanın ortasında oluşan dev obruk akıllarını başlarından aldı! Son anda fark edip faciadan kurtuldular

"RAHATLIKLA İKİ TIRIN GİREBİLECEĞİ ŞEKİLDE DERİN BİR OBRUK OLUŞTU"

Fatih Rüştü Soğancıoğlu, rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruğun oluştuğunu ifade ederek, "Birden bire bir gürültü oldu sanki denize bir kaya parçasının düştüğü gibi. Hayvanlar o ara korkarak geri kaçtı. Panik yaptılar. Tabi ben tedirgin olarak geldim, etraf toz duman.