Tarlanın ortasında oluşan dev obruk akıllarını başlarından aldı! Son anda fark edip faciadan kurtuldular
Sivas’ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuttu, ilçe sakinlerinden Soğancıoğlu ise 15 metreyle obruğa düşmekten son anda kurtuldu.
15 metreyle içine düşmekten son anda kurtulan Soğancıoğlu, çökme ile beraber oluşan tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti. Soğancıoğlu, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi.
Olay yerine gelen yetkililer obruk etrafına güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Yeraltı sularının çekilmesiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun toprakla kapatılması için Hafik İlçe Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.
"RAHATLIKLA İKİ TIRIN GİREBİLECEĞİ ŞEKİLDE DERİN BİR OBRUK OLUŞTU"
Fatih Rüştü Soğancıoğlu, rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruğun oluştuğunu ifade ederek, "Birden bire bir gürültü oldu sanki denize bir kaya parçasının düştüğü gibi. Hayvanlar o ara korkarak geri kaçtı. Panik yaptılar. Tabi ben tedirgin olarak geldim, etraf toz duman.
Rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruk oluşmuş. 10'a 20 tahmini derinlikte. Bu şekilde bir çöküntü oldu. Bunu hemen yetkililere bildirdim. Geldiler ölçtüler biçtiler. Şuan da burayı doldurmaya çalışıyorlar.
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