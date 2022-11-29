Şehit Halil İbrahim Yiğit’in Anneler Günü’nde çektiği video ortaya çıktı

Videoda annesine seslenen şehidin, "Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem. Anneler günün kutlu olsun. En büyük asker bizim asker diye vatan ocağına beni gönderen annem en büyük anne sensin" ifadeleri yer aldı.

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