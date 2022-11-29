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Şehit Halil İbrahim Yiğit’in Anneler Günü’nde çektiği video ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Şehit Halil İbrahim Yiğit’in Anneler Günü’nde çektiği video ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in Anneler Günü’nde çektiği bir video ortaya çıktı. Şehidin videoda, “Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem” ifadeleri yer aldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK'ya yönelik devam eden Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanarak şehit düştü.

Şehit Yiğit'ten geriye Anneler Günü'nde annesi için hazırladığı video kaldı.

Videoda annesine seslenen şehidin, "Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem. Anneler günün kutlu olsun. En büyük asker bizim asker diye vatan ocağına beni gönderen annem en büyük anne sensin" ifadeleri yer aldı.

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