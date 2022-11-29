İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ⛄Uzman isim canlı yayında tarih verdi | Winter is coming | Meteoroloji uyardı bu gece başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan uyarıya göre, soğuk havalar yurtta şiddetini arttırırken birçok ile sağanak ve kar uyarısı yapıldı. İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak edilirken, Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Meteoroloji ise bugün bazı bölgelerde kar yağışının başlayacağını açıkladı. İşte son dakika hava durumu raporu.
Aralık ayının gelmesine sayılı günler kala soğuk havalar yurdu etkisi altına aldı. Uzmanlardan peş peşe uyarılar gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar önümüzdeki dönemin soğuk ve sert geçeceğini belirtiyor. İstanbul'a ne zaman kar geliyor? sorusunun cevabı da merak ediliyor. Öte yandan La Nina kışı etkisinden de söz ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BU AKŞAM İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ
Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, soğuk havalar şiddetini artırıyor.
İstanbul'da aralık ayının ilk haftasında yoğun kar yağışı bekleniyor.. Konunun detaylarını A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir anlattı.
Güven Özdemir'in öne çıkan ifadeleri:
Mevsim itibariyle aralık ayına girmek üzereyiz ve havalar gittikçe soğumaya başladı. Dünya durumuna bir baktığımızda Ocak-Şubat-Mart aylarında kar yağışını bekliyoruz. Peki neden? Kutuplardaki buzulların artması, Sibirya'daki yoğun kar yağışlarının artması ve bu bölgedeki soğuk hava kütlelerinin Türkiye'ye doğru sarkacağını gösteriyor. Karadeniz üzerinden aralık ayı sonu itibariyle gelişini bekliyoruz. Bu kütleler mart ayına kadar kar yağışlarına neden olacak.
İstanbul için tahminler doğrultusunda aralık ayının sonları ve ocak ayı başlarında aralıklı olarak kar yağışı bekliyoruz. Şu anda denizlerimiz ve okyanuslarımız halen sıcak buradaki deniz etkisini de artırarak bir girdap oluşturup karaya çıktığı zaman hızlanacaktır. Geçen sene 24 Ocak'ta İstanbul'da yağan yoğun kar yağışının benzerlerini görebiliriz. Model çalışmalarına baktığımız zaman bize bu verileri veriyor.
Şu anda barajlarımız yüzde 30 civarında bu nedenle su stresi çekiyoruz. Kar yağışları bizi kuraklığa karşı rahatlatacaktır. Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinde seyrediyor ama gittikçe altına düşebilir. Bu da bize yağış getirecektir. Yağışlar daha çok Trakya ve Marmara Bölgesi'nde Karadeniz sahillerinde ve Ege Bölgesi'nde etkili olacaktır.
SOĞUK VE SERT BİR KIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar önümüzdeki dönemin soğuk ve sert geçeceğini belirtiyor. İstanbul'a ne zaman kar geliyor? sorusunun cevabı da merak ediliyor. Öte yandan La Nina kışı etkisinden de söz ediliyor.
LA NİNA ETKİSİ!
2022-2023 kış mevsiminin sert geçeceğini vurgulayan uzmanlar, şehir merkezlerine kar yağışının 10-15 Aralık gibi başlayacağını olacağını öngörüyor. Ayrıca La Nina kışı ile birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 20 derecelik sert sıcaklık farklarının yaşanacağı belirtiliyor.
LA NİNA NEDİR?
La Niña, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niño'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.
Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.
La Nina kuvvetlendiği zaman dünya soğuma evresine giriyor ve buzul miktarları artıyor. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU
29 KASIM SALI
30 KASIM ÇARŞAMBA
1 ARALIK PERŞEMBE
2 ARALIK CUMA
3 ARALIK CUMARTESİ
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay ve Osmaniye çevrelerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Ardahan dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülmesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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