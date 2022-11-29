Ev hanımları dikkat! Sabun paketleme yalanıyla dolandırıyorlar

Müştekiler şüphelilerin belirttiği banka hesaplarına parayı gönderdikten sonra şüphelilerin WhatsApp üzerinden yine sigorta ücreti, fatura ücreti, vergi ücreti ve dosya masrafı adı altında para aldıkları belirlendi. Bu işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına müşteki şahıslara sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resmi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının logosunu kullanarak sahte şirket isimlerinin bulunduğu çeşitli belge, vergi levhası ve resim gönderildiği anlaşıldı.