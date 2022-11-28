Türkiye’nin konuştuğu 25 yıllık cinayette flaş gelişme! Kocası ve kızını katletmişti

İDDİANAME HAZIRLANDI



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri önce sürülen Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda, 1997'de eşini av tüfeğiyle, 2000'de de kızını zehirleyerek öldürdüğü öne sürülen Hayriye Fındıkoğlu hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, ona yardım ettikleri iddia edilen Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi hakkında da 'cinayete yardım etme' suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.