Karadeniz’de palamuttan sonra hamsi bereketi

Genelde 'Palamudun çok olduğu yıllarda hamsi az olur' derler ancak bu sezon farklı oldu. Bu sezon palamutta hamsi de bol oldu diyebiliriz. Palamudun peşinden hamsi bolluğu devam ediyor. Bu gün itibariyle hamsi hem daha bol hem de daha iri geldi. Artık hamsi tam kıvamını girdi sayılır tam yenecek zamanı. Hamsi kilosu 40 TL, mezgit 100 TL, tirsi 60 TL, kefal 50 TL, uskumru 70 TL. Vatandaş hamsi başta olmak üzere mezgit, istavriti tercih ediyor. Hamsi bundan sonra da bol çıkarsa fiyatı daha da düşecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

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