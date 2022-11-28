Antalya'da sıcaklık rekoru! Halk sahilde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık raporuna göre, Türkiye'de son 52 yılın en sıcak 12'nci ekim ayı yaşanırken, Antalya ise 41,2 dereceyle en yüksek sıcaklığın görüldüğü il oldu. Antalya ile birlikte 18 noktada ekstrem sıcaklık gerçekleşti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı Ekim ayı sıcaklık raporuna göre, son 52 yılın en sıcak 12'nci ekim ayı yaşandı. Bu yıl ekim ayı ortalama sıcaklıklarının 1991-2020 normallerine göre mukayesesinde, 2022 yılı ortalama sıcaklıkları, Bolu çevresinde mevsim normallerinin altında görüldü. Edirne, Gökçeada, Nazilli, Isparta, Fethiye, Antalya, Alanya, Kaş, Eğirdir, Acıpayam, Köyceğiz, Demre, Kırşehir, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.
İKİ İL ARASINDA 50 DERECELİK FARK
Uzun yıllar ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,6 derece iken, 2022 Ekim ayı sıcaklığı 16,3 derece olarak gerçekleşti. Ekim ayında en düşük sıcaklık eksi 8,8 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 41,2 dereceyle Antalya'da gözlendi. İki il arasında yaşanan 50 derecelik fark dikkat çekti.
EKSTREM SICAKLIK NOKTALARI
Bu yılın ekim ayında 18 noktada yaşanan ekstrem sıcaklıklar ve uzun yıllar ortalamasına göre farklarda Antalya'daki 2,5, Eğirdir'deki 2,2 derecelik artışlar dikkat çekti. Ekstrem sıcaklık yaşanan bölgeler şöyle gerçekleşti; Antalya 41,2 derece, Cizre 40,2, Finike 39,3, Kaş 35,1, Karaman ve Çumra 34, Burdur 33,6, Isparta 33,5, Karapınar 33,3, Emirdağ 32,7, Akşehir 32,6, Elazığ 32,4, Konya 32,3, Seydişehir 32,3, Eğirdir 32,2, Şırnak 32,1, Beyşehir 31,4 ve Doğubeyazıt 28,9 derece.
BÖLGELERİN ÇOĞUNDA ARTIŞ OLDU
Bölgesel değerlendirmelere göre ise Marmara'da ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,9 dereceyken, bu yıl 16,4 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 1 derece ile Çorlu ve Lüleburgaz'da, en yüksek 34,4 derece ile Balıkesir'de ölçüldü.
Ege'de ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17,2 dereceyken, bu yıl 17,9 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 1,8 derece Kütahya'da, en yüksek 37,4 derece Milas'ta gözlendi.
Akdeniz'de ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,4 dereceyken, bu yıl 20,4 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 3,1 derece Göksun'da, en yüksek 41,2 derece Antalya'da görüldü.
İç Anadolu'da ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,7 dereceyken, bu yıl 12,5 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 7,5 derece Kangal'da, en yüksek 34,0 derece Karaman ve Çumra'da yaşandı.
Karadeniz'de ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,6 derece iken, bu yıl 14,4 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 2,2 derece Bayburt'ta, en yüksek 32,6 derece Düzce'de ölçüldü.
Doğu Anadolu'da ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,1 dereceyken, bu yıl 13,5 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 8,8 derece Erzurum'da, en yüksek 32,9 derece Palu'da gözlendi.
Güneydoğu Anadolu'da ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,5 dereceyken, bu yıl 21 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 1,8 derece Batman'da, en yüksek 40,2 derece Cizre'de yaşandı
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