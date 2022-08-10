Türkiye’nin konuştuğu 25 yıllık cinayet “Eski evde kazı yapmam gerekiyor” sözüyle ortaya çıktı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Şüpheli Mehmet Tanıdır, sorgusunda annesinin babası Arap Tanıdır'ı tüfekle öldürüp evin arka bahçesinde duvarın altına gömdüğünü kendisine söylediğini itiraf etti. Tanıdır, sorgusunda kız kardeşi Zeynep Tanıdır'ın yine annesi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Hayriye Fındıkoğlu ise sorgusunda 1997'de eşini, 2000 yılında da kızını öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan şüphelilerden Fahri Çiftçi de Zeynep Tanıdır'ı Hayriye Fındıkoğlu ile birlikte gömdüklerini itiraf etti. 8 şüpheliden 1'i emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı, 7'si dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri öne sürülen oğlu Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp cezaevine konuldu, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.