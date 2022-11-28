Pençe Kilit şehidine vefa! Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in silah arkadaşlarının okuduğu marş tüyleri diken diken etti

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Sosyal Tesisleri'ne gelerek şehidin acılı ailesi ile görüştü. Aileye baş sağlığı ve taziyelerini ileten teğmenler, sosyal tesis önünde ise hep bir ağızdan Harp Okulu Marşı'nı okudu.