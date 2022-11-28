İstanbul’da feci kaza! Bina bahçesine uçan otomobil daireye çarptı

"CANA GELMESİN, MALA GELSİN"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan İsmail Çakır isimli bir vatandaş, "Biz emlakçıyız. Daireyi kiralık ilanına çıkarmıştık. Bize haber geldi. Kaza olduğu söylendi. Biz de birisi yaralandı diye korktuk, buraya geldik hemen. Neyse ki ciddi bir durum yok. Cana gelmesin mala gelsin. Geçmiş olsun" dedi.