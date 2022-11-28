Bursa’da kavgada vurulan çaycı dehşeti anlattı! Görüntüler sosyal medyada olay olmuştu

"AKŞAMI BEKLEYİN BAKIN NE YAPIYORUM SİZE"

Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan burada doktorların müdahalesi sonrası hayati tehlikeyi atlatan İsmail Güder, olay günü yaşananları anlattı. Güder, "Dün çay ocağında çalışırken çok gürültü yapan bir müşteri geldi. Kendisini uyardık, 'çok gürültü yapıyorsun' dedik. Ondan sonra tartışma başladı. Esnaf da araya girince tartışma büyüdü. Bu adam gitti ama giderken 'Benim yeğenlerim var. Akşama bekleyin, bakın ne yapıyorum size' dedi. Yaklaşık 1 saat sonra 2 tane genç delikanlı biz dükkandayken geldi. Üzerimize ateş açtı. Oğluma silah doğrulttu. Orada ben üzerine koştum. Bu sırada bana ateş açtı. Ben yaralandıktan sonra oğlum peşinden koşmaya başladı. Ona da birkaç el ateş açtı. Konu çay mevzusu. Bir çay istedi ama bağıra bağıra söyledi. Biz de yoğunduk o sıra. 'Tamam, sessiz ol. Kafamız karışmasın' dedik. O da 'Benim sesim böyle çıkıyor' diye tekrar bağırınca tartışma çıktı. Daha sonra esnaf araya girdi. Esnaf da 'Milleti rahatsız ediyorsun' diye uyardı. Zaten çarşıda sevilen birisi değilmiş. Herkese dalaşmış, kavga etmiş" dedi.