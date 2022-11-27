Rize’de feci kaza! Bariyerlere çarpıp üç metre yüksekten yere çakıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Araçtan itfaiye yardımıyla çıkarılan Bilal Çukur ve Mazlum Şentürk müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan B.A.U., M.Y.A. ve P.Y. ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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