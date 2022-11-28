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Kayseri'de kabus dolu anlar: Tramvay yoluna giren otomobil takla attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Kayseri’de kabus dolu anlar: Tramvay yoluna giren otomobil takla attı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, tramvay yoluna girerek takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Sivas Bulvarı üzerinde 38 YN 150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girerek takla attı.

Kayseri’de kabus dolu anlar: Tramvay yoluna giren otomobil takla attı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de kabus dolu anlar: Tramvay yoluna giren otomobil takla attı

Takla atan araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kayseri’de kabus dolu anlar: Tramvay yoluna giren otomobil takla attı

İncelemelerin ardından otomobilin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla tramvay seferleri yeniden başladı.

Kayseri’de kabus dolu anlar: Tramvay yoluna giren otomobil takla attı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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