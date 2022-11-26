İstanbul’da dehşet evi! Pompalı ile katliam yapan şahıs aranıyor

Yapılan incelemede uzun süredir o evde ikamet ettiği öğrenilen Vahit Ateş'in başından av tüfeği ile vurulmuş olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede onun yanında bulunan iki kadının da aynı şekilde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş oldukları belirlendi. Kadınların Merve Özturan ve Tülay Vural isimli şahıslar olduğu anlaşıldı.