Diyarbakır’da ayrı yaşadığı eşini bıçakladı! KADES’in yardımıyla kurtuldu
YAŞAM DHA
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Diyarbakır'da, ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanan 24 yaşındaki kadın G.M., sığındığı komşusu ve KADES uygulamasıyla kurtuldu. Ekipler, olay yerine 1 dakikada gelirken, kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşayan G.M., sabah saatlerinde gelen, 3 aydır ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi A.M. tarafından oturduğu binanın 3'üncü katındaki dairenin kapısında bıçaklandı.
Panikle aşağı kattaki komşusuna sığınan G.M., hemen telefonundan KADES butonuna bastı.
Bunun üzerine A.M., kaçarken, olay yerine yönlendirilen en yakın ekip ise 1 dakikada binaya geldi.
Yüzünde kesikler bulunan ve hastaneye kaldırılan G.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.M.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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