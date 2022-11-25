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Son dakika: Erzurum'da PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Son dakika: Erzurum’da PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 26 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği, örgütsel içerikli yayın ve dijital malzeme ele geçildi.

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