Tek tuşla kurtulan hayatlar! KADES imdatlarına yetişti
Ödüllü akıllı telefon uygulaması KADES, 3’üncü yılında dünyaya parmak ısırtan bir başarıya ulaştı. KADES, aile içi ve kadına karşı şiddete yerinde mücadeleyle binlerce vakanın önüne geçti.
İçişleri Bakanlığı'nca 2018'de hayata geçirilen ve Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görülen akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), bugüne kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın tarafından cep telefonuna indirildi.
242 bin 473 ihbarın tamamına anında müdahale edilirken, bu ihbarların 138 bininin gerçek acil durumlar için yapıldığı tespit edildi. Polis merkezleri ve jandarmada 1102 aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele birimi ile 1497 güven masası kuruldu. 2018'den bugüne 309 bin polis ve jandarmaya özel eğitim verildi. 1000 kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi kuruldu.
Bugüne kadar 764 kişiye elektronik kelepçe takıldı. 272 kişiye halen aktif izleme yapılıyor. E- kelepçe takılanlarda yeni bir şiddet eylemi görülmedi. "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele komisyonları" kuruldu, il ve ilçelerde kadınlara yönelik eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. 42 bin 572 şiddet mağduru kadına yönelik 50 bin 380 koruyucu tedbir kararı alındı. 136 bin 753 şiddet uygulayan erkeğe ise 503 bin 156 önleyici tedbir kararı verildi.
KAÇIRILAN BEBEĞİNİ TEK TUŞLA KURTARDI
KADES ile sadece kadınlar değil çocuklara da el uzatılıyor. Ankara'da geçtiğimiz Nisan'da babası tarafından kaçırılan 4 aylık Asya bebek KADES uygulaması sayesinde kurtarıldı. Anne Nergiz Sözen "Tüm kadınlar KADES'i indirmeli. Ben evladımı KADES sayesinde kurtardım. İyi ki KADES var diyorum. KADES diğer ihbar araçlarından çok farklı ve pratik. Mağdur kadın paniğe kapılmadan tek tuşla konumunu paylaşıyor, bu çok güzel bir kolaylık" dedi.
BİRER BİRER YAKALATTI
Bursa'da 3 Ocak'ta boşanmak üzere olduğu kocası M.E. tarafından evinde usturalı saldırıya uğrayan Ç.E., KADES sayesinde kurtarıldı. Yine Bursa'da 3 Mayıs'ta işten çıkıp evine giderken eski eşi A.K.'nin (34) önünü kesip, zorla araca bindirmeye çalıştığı H.K. (29), KADES butonuyla yardım istedi. Ekipler, H.K.´yi kurtarıp, A.K.´yi gözaltına aldı.
Kütahya'da 21 Mart'ta eski sevgilisi Ö.K.'nin kaçırdığı E.Ü., KADES sayesinde kurtarıldı. İstanbul'da 22 Ekim'de taksici tarafından kaçırılan bir kadın, KADES ile nasıl kurtulduğunu Twitter'da adım adım anlattı.
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