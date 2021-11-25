Tek tuşla kurtulan hayatlar! KADES imdatlarına yetişti

KAÇIRILAN BEBEĞİNİ TEK TUŞLA KURTARDI

KADES ile sadece kadınlar değil çocuklara da el uzatılıyor. Ankara'da geçtiğimiz Nisan'da babası tarafından kaçırılan 4 aylık Asya bebek KADES uygulaması sayesinde kurtarıldı. Anne Nergiz Sözen "Tüm kadınlar KADES'i indirmeli. Ben evladımı KADES sayesinde kurtardım. İyi ki KADES var diyorum. KADES diğer ihbar araçlarından çok farklı ve pratik. Mağdur kadın paniğe kapılmadan tek tuşla konumunu paylaşıyor, bu çok güzel bir kolaylık" dedi.