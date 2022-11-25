Sakarya’da bulduğu cüzdan başına bela oldu! Eve gelen kağıdı görünce şoke oldu

İLK CELSEDEN BERAAT KARARI

Akyazı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesinde yaşananlar ise yüreklere su serpti. Mahkeme, sanık Gökhan A.'yı sorgulamaya gerek duymaksızın iyilik yaparak müşteki Murat K.'yı telefonla aradığını ve buluşma ayarlayıp cüzdandaki kredi kartları ve paraları eksiksiz şekilde teslim ettiğini vurguladı. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı gözetilerek sanığın beraatine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanığın 10 bin liralık avukat ücretinin de hazineden kendisine ödenmesine hükmetti.

MAHKEMEDEN 'LEKELENMEME HAKKI' VURGUSU

Kararında lekelenmeme hakkının masumiyet karinesinin bir sonucu olduğunu belirten mahkeme, bu hakkın devletin yargı eliyle bireylerin kişisel ve toplumsal anlamda telafisi imkansız zararlara uğramasını engelleyen bir hukuk ilkesi olduğunu açıkladı. Masum insanların yargılanmasının lekelenmeme hakkının ihlalini oluşturacağını, başkalarının suç işlemesini önlemek için çaba sarf eden ve bulduğu cüzdanı kaybeden sahibine vermek için gayret eden vatandaşa sanık statüsü verilerek hırsızlıkla suçlanmasının ise iyiliğin suç haline getirilmesinden başka bir şey olmadığının altını çizdi.