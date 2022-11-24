SON DAKİKA: Mersin’de sele kapılan kadın vefat etti! Cansız bedeni 3 kilometre uzakta bulundu

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bugün Mersin genelinde etkili oldu. Yağışın yoğun olduğu bölgelerden Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde sel oluştu. Sel suları ağaç kesimi için bölgede bulunan 4 kişilik ekibin kaldığı çadıra geldi.

SEL SULARINA KAPILDI

Bu sırada 3 kişi kaçarken, 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu, sel sularına kapıldı. Çadırın yanı sıra ekibe ait araçta sele kapılarak hurdaya döndü.



Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.