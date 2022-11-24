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SON DAKİKA: Mersin’de sele kapılan kadın vefat etti! Cansız bedeni 3 kilometre uzakta bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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SON DAKİKA: Mersin’de sele kapılan kadın vefat etti! Cansız bedeni 3 kilometre uzakta bulundu

SON DAKİKA: Mersin’in Gülnar ilçesinde şiddetli yağmur sonrası oluşan sel sularına kapılan Gülcan Eroğlu isimli kadın yaşamını yitirdi. Kadının cansız bedeni, kaybolduğu yerden 3 kilometre uzakta bulundu.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bugün Mersin genelinde etkili oldu. Yağışın yoğun olduğu bölgelerden Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde sel oluştu. Sel suları ağaç kesimi için bölgede bulunan 4 kişilik ekibin kaldığı çadıra geldi.

SEL SULARINA KAPILDI

Bu sırada 3 kişi kaçarken, 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu, sel sularına kapıldı. Çadırın yanı sıra ekibe ait araçta sele kapılarak hurdaya döndü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgede yapılan çalışmada ekipleri selde kaybolan kadının cansız bedeninin 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında buldu.

Eroğlu'nun cansız bedeni hastane morguna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin’de sele kapılan kadın vefat etti! MERSİN'DE SELE KAPILAN KADIN VEFAT ETTİ!

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