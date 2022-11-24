Düzce'de yarın okullar tatil mi? 25 Kasım'da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi mi?
Düzce'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem sonrası okullar üst üste iki gün tatil edilmişti. Son gelen açıklamaya göre; deprem bölgesi Düzce’de bu gece saat 03.00 itibarıyla sağanak bekleniyor. Haberi duyan öğrenci ve veliler, "Yarın okullar tatil mi? 25 Kasım 2022 Cuma okullar açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
Düzce'de yarın okullar tatil mi? 24 Kasım 2022 tarihinde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04:08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından okullara 2 gün ara verildi. Son gelen açıklamaya göre Düzce'de sağanacak yağış bekleniyor. Peki, 25 Kasım Cuma okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar...
DÜZCE'DE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLMİŞTİ
Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Cevdet Atay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
''Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim - öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır.''
DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
25 Kasım 2022 Cuma günü için ise okulların tatil olup, olmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin duyuru geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.
DEPREM BÖLGESİ DÜZCE'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Batı Karadeniz'de devam eden yağışların yarın etkisini artırmasını beklediklerini, özellikle Düzce'de bu gece saat 3'ten itibaren şiddetli yağış olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.
Şahbaz, AA muhabirine, depremin yaşandığı Düzce ve Batı Karadeniz'deki yağışlarla ilgili bilgi verdi.
Düzce'de yağışların halen sürdüğünü, bu gece saat 3'e kadar aralıklarla devam etmesini beklediklerini kaydeden Şahbaz, "Gece 3'ten sonra yağışın şiddeti artacak. Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kuzey kesimleri ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Bölgede 30 ila 70 kilogram arasında yağış bekliyoruz. Bu yağışların Batı Karadeniz'in genelinde olacağını tahmin ediyoruz." dedi.
Bartın'da yağışların diğer kesimlere göre biraz daha şiddetli olmasını öngördüklerini ifade eden Şahbaz, "Şiddetli yağıştan dolayı meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Şahbaz, Batı Karadeniz'de Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri için kar uyarısı yaparak, "1200 metrenin üzerindeki rakımlarda karla karışık yağmur ve kar şeklinde, alçak kesimlerde ise yağmur bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Kar yağışının, ulaşımda aksaklıklara sebep olabileceğini belirten Şahin Şahbaz, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.
PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN YAĞIŞ YOK
Düzce'de yarın kuvvetli olarak devam edecek yağışın, cumartesi şiddetini azaltarak hafif şiddette devam edeceğini bildiren Şahbaz, "Pazar gününden salı gününe kadar Düzce'de yağış beklemiyoruz. Ülkemiz, salı günü yeniden bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Düzce de bu yağışlı sistemden etkilenecektir. Çarşamba günü Düzce yine yağışlı bir havaya sahip olacak." ifadesini kullandı.
Düzce'de sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyrettiğini, gündüz sıcaklıklarının 14-15 derece civarında, gece sıcaklarının ise yağışlı havadan dolayı 6-7 derece olduğunu dile getiren Şahbaz, yağışın geçmesiyle beraber gece sıcaklıklarında bir düşüş olabileceğini kaydetti.
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- Düzce'de yarın okullar tatil mi? 25 Kasım'da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi mi?
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