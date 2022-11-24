Düzce’de yarın okullar tatil mi? 25 Kasım’da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi mi?

Bartın'da yağışların diğer kesimlere göre biraz daha şiddetli olmasını öngördüklerini ifade eden Şahbaz, "Şiddetli yağıştan dolayı meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.