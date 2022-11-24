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Mersin'de 'Yeni Diyarbakır'a ait otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 24.11.2022
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Mersin’de ’Yeni Diyarbakır’a ait otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Mut ilçesinde, Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Mut-Silifke kara yolu ulaşıma açıldı.

Konya'dan Diyarbakır'a giden Yeni Diyarbakır firmasına ait Aziz Güler idaresindeki 42 RH 300 plakalı yolcu otobüsü, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan Mut-Silifke kara yolunun Karadiken mevkisinde kontrolden çıktı.

Otobüsün yan yattığı kazada 8 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

8 YARALI HASTANEDE

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Mut ile Silifke Devlet hastanelerine kaldırıldı.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kaza yerine gelen Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl de olayla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Öte yandan, kaza nedeniyle kapanan Mut-Silifke kara yolu otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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