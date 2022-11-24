Mersin’de ’Yeni Diyarbakır’a ait otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

8 YARALI HASTANEDE

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Mut ile Silifke Devlet hastanelerine kaldırıldı.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kaza yerine gelen Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl de olayla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Öte yandan, kaza nedeniyle kapanan Mut-Silifke kara yolu otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.