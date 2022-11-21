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Ünlü modacı Melisa Naz Özmen hırsızlık şoku: 4 milyon liralık mücevheri çalındı | İşte o anlar...

Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'in Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki evine giren 2 hırsız, evdeki çelik kasayı ve mücevherleri alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 4 milyon liralık hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken Özmen, şüphelilerin bir an önce bulunmasını istedi.

Giriş Tarihi: 21.11.2022 19:41 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 20:04
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Ünlü modacı Melisa Naz Özmen hırsızlık şoku: 4 milyon liralık mücevheri çalındı | İşte o anlar...

Modacı Melisa Naz Özmen'in Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan evine 11 Ekim tarihinde saat 03.00 sıralarında otomobilleriyle gelen ve yüzlerini kapatan 2 şüpheli, apartmanın kapı şifresini tuşlayarak içeri girdi.

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Ünlü modacı Melisa Naz Özmen hırsızlık şoku: 4 milyon liralık mücevheri çalındı | İşte o anlar...

Bina boşluğundaki pencereyi kullanarak birinci katta bulunan dairenin balkonundan eve ulaşan şüpheliler, yatak odasındaki dijital çelik kasayı aldı ve çekmecedeki mücevherleri çantaya doldurdu.

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Ünlü modacı Melisa Naz Özmen hırsızlık şoku: 4 milyon liralık mücevheri çalındı | İşte o anlar...

Hırsızlar yaklaşık 4 milyon liralık mücevher ve ziynet eşyasıyla birlikte binadan ayrılarak kayıplara karıştı.

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Ünlü modacı Melisa Naz Özmen hırsızlık şoku: 4 milyon liralık mücevheri çalındı | İşte o anlar...

Durumu polis ekiplerine bildiren Özmen, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.

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Ünlü modacı Melisa Naz Özmen hırsızlık şoku: 4 milyon liralık mücevheri çalındı | İşte o anlar...

Yaşadıklarını anlatan Melisa Naz Özmen, "Maalesef yakın zamanda başımdan çok talihsiz bir olay geçti. Cenazem vardı, hastam vardı ve tam o sırada benim bu felaketimden yararlanarak evime hırsızlar girdi. Olay 6 dakikada çok hızlı ve profesyonel şekilde gerçekleşti. Hırsızlar kapımın şifresini bilerek içeri girdiler. Apartmanın holünü kullanarak oradaki ara camdan benim balkonuma ulaşıp balkonumdan da direk yatak odama girdiler. Orada bulunan dijital çelik kasamı aldılar. Aynı zamanda çekmecemde bulunan mücevherlerimi çantama doldurarak tam 6 dakika içinde çok soğukkanlı şekilde operasyonu gerçekleştirip binayı terk ettiler araçlarına binip uzaklaştılar" dedi.