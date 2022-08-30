Konya’da başıboş köpek dehşet saçtı! Küçük çocuğa 40 dikiş atıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evlerinin yanında yatan başıboş çoban köpeğini sevmek isteyen 9 yaşındaki Ç.S. köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğa bir anda saldıran köpek Ç.S.'yi boğazından ve kafasından yaraladı.