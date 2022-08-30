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Konya’da başıboş köpek dehşet saçtı! Küçük çocuğa 40 dikiş atıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.08.2022
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Konya’da başıboş köpek dehşet saçtı! Küçük çocuğa 40 dikiş atıldı

Konya’da evlerinin yanında yatan başıboş bir köpeği sevmek isteyen çocuk köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıklarını duyup gelen ailesi yaralanan çocuğu kurtardı. İhbar üzerine gelen ekipler 9 yaşındaki Ç.S.’yi hastaneye kaldırdı. Çocuğun boynunda ve başındaki açılan yaralara 40 dikiş atıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evlerinin yanında yatan başıboş çoban köpeğini sevmek isteyen 9 yaşındaki Ç.S. köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğa bir anda saldıran köpek Ç.S.'yi boğazından ve kafasından yaraladı.

Yaralanan çocuğun bağırmasını duyan ailesi yetişerek köpekten kurtardı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun boynunda ve başındaki açılan yaralara 40 dikiş atıldı. Köpeğin kuduz olması ihtimaline karşı çocuğa kuduz aşısı da yapıldı.

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