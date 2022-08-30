Konya’da başıboş köpek dehşet saçtı! Küçük çocuğa 40 dikiş atıldı
YAŞAM İHA
Konya’da evlerinin yanında yatan başıboş bir köpeği sevmek isteyen çocuk köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıklarını duyup gelen ailesi yaralanan çocuğu kurtardı. İhbar üzerine gelen ekipler 9 yaşındaki Ç.S.’yi hastaneye kaldırdı. Çocuğun boynunda ve başındaki açılan yaralara 40 dikiş atıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evlerinin yanında yatan başıboş çoban köpeğini sevmek isteyen 9 yaşındaki Ç.S. köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğa bir anda saldıran köpek Ç.S.'yi boğazından ve kafasından yaraladı.
Yaralanan çocuğun bağırmasını duyan ailesi yetişerek köpekten kurtardı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun boynunda ve başındaki açılan yaralara 40 dikiş atıldı. Köpeğin kuduz olması ihtimaline karşı çocuğa kuduz aşısı da yapıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu?
- Son düzlüğe girildi, 10 bin TL'ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
- Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX'in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı?
- Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? TEFE-TÜFE rakamları...
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos bankalar kaça kadar açık, havale ve EFT yapılıyor mu? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...
- Türkiye Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek paraları ne zaman yatacak, başvurular alınıyor mu? 450 ile 600 lira...
- Borsalar bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos BİST işlemler açık mı, çalışıyor mu?
- Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık?
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile yurt sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır?
- 1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM'den anında alın! e-Devlet üzerinden...
- Benzin indirimi son dakika: Benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
- Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor?