Kocaeli’de annesinin boğazını keserek 27 kez bıçakladı! Sanık müebbet hapisle cezalandırıldı
Kocaeli'de Seyir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Ö., aniden yanında oturan annesi Serpil Eroğlu'nu boğazından keserek, 27 defa bıçakladı. Sanığın, akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilmesiyle müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
Kocaeli'de 2015 yılında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Ö., yanındaki annesi Serpil Eroğlu'nun boğazını keserek 27 kez bıçaklamış, aracın ön koltuğunda oturan İfaket Ergün'ü de defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. Anne Serpil Eroğlu hayatını kaybederken, Ergün ise ağır yaralanmıştı. Olay anında panik olan aracın sürücüsü Işık Gürel'in kaza yapması neticesinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.
MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILDI
Sanığın Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Onur Ö., avukatı Ozan Caner ve mağdur İfaket Ergün katıldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi biten ve cezaevine gönderilen Onur Ö.'ün akli dengesini tam olduğu belirtildi.
İfaket Ergün şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın anne Serpil Eroğlu'na karşı işlemiş olduğu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, İfaket Ergün'e karşı işlediği suçtan 10 yıl hapis ve Işık Gürel'e karşı işlediği "Kasten yaralama" suçundan 1 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
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