Kocaeli’de annesinin boğazını keserek 27 kez bıçakladı! Sanık müebbet hapisle cezalandırıldı

Kocaeli'de 2015 yılında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Ö., yanındaki annesi Serpil Eroğlu'nun boğazını keserek 27 kez bıçaklamış, aracın ön koltuğunda oturan İfaket Ergün'ü de defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. Anne Serpil Eroğlu hayatını kaybederken, Ergün ise ağır yaralanmıştı. Olay anında panik olan aracın sürücüsü Işık Gürel'in kaza yapması neticesinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.