Esenyurt’ta sokak kana bulandı! "Ölüyorum" feryatları tüyler ürpertti
İstanbul Esenyurt’ta 2 grup arasında çıkan tartışmada ortalık savaş alanına dönerken, bir şahıs kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan vatandaş, sokak ortasında “Ölüyorum” diye bağırırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen Pazar günü akşam sularında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde gerçekleşti.
KORKU DOLU ANLAR
İddiaya göre, kimliği belirsiz iki grup şahıs arasında nedeni bilinmeyen tartışma yaşandı. Şahısların arasındaki kavga sokak sakinlerince paniğe neden olurken, şüphelilerden biri silahla ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği vatandaş yaraladı.
"ÖLÜYORUM"
Vurulan şahıs "Ölüyorum" diyerek bağırmaya başladı. Kurşun yağdıran şüpheli olay sonrası kayıplara karıştı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bir araca bindirilerek hastaneye götürüldü.
İhbar üzerine sokağa polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların, yaralıları hastaneye götürmek üzere araçlara bindirdiği o anlar ise çevredeki cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
"YARALI YERDE 'BEN ÖLÜYORUM' DİYE BAĞIRIYORDU"
Olay hakkında konuşan sokak sakini Mehmet Dilek, "Ben içeride oturuyordum. Silah sesini duyarak dışarı çıktım. Burası çok kalabalıktı ve yerde bir yaralı gördüm. Yaralı yerde 'Ben ölüyorum' diye bağırıyordu. Korkmamak elde değil. İnsan çok korkuyor" şeklinde konuştu.
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