Esenyurt’ta sokak kana bulandı! "Ölüyorum" feryatları tüyler ürpertti

"YARALI YERDE 'BEN ÖLÜYORUM' DİYE BAĞIRIYORDU"

Olay hakkında konuşan sokak sakini Mehmet Dilek, "Ben içeride oturuyordum. Silah sesini duyarak dışarı çıktım. Burası çok kalabalıktı ve yerde bir yaralı gördüm. Yaralı yerde 'Ben ölüyorum' diye bağırıyordu. Korkmamak elde değil. İnsan çok korkuyor" şeklinde konuştu.