İstanbul’da döner bıçaklı saldırı! Kağıt toplayıcısının cezası belli oldu

İddianamede, olayın gerçekleştiği 9 Ekim günü aracı ile seyir halinde olan şikayetçi Şeyhmus Aykurt'un yol kenarında hurda arabası olması nedeniyle yoldan geçememesi üzerine şüpheli Ferhad Omranıfar'a "Yol verir misin?" dediği belirtildi. Şüpheli Omranıfar'ın ise "Buradan TIR geçer" diyerek cevap verdiği ve ardından 60 cm uzunluğundaki döner bıçağıyla Aykurt'u yaraladığı anlatıldı. Aykurt'un şikayetçi olduğu, şüphelinin de suçunu dolaylı olarak kabul ettiği belirtildi.