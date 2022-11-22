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İstanbul’da döner bıçaklı saldırı! Kağıt toplayıcısının cezası belli oldu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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İstanbul’da döner bıçaklı saldırı! Kağıt toplayıcısının cezası belli oldu

İstanbul’da yol kenarında hurda arabasını çekmesini isteyen otomobil sürücüsüne döner bıçağıyla dehşeti yaşattı. İkili arasında çıkan tartışmada sürücünün bileğini döner bıçağıyla yaralayan ve 9 yıla kadar hapisi istenen kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar, ilk duruşmada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sularında Yedikule'de meydana gelmişti. İddiaya göre İranlı kağıt toplayıcı Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti. Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, şüpheliden yol isteyince aralarında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırarak bileğinden yaraladı. Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt ise esnaf tarafından hastaneye götürüldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, 10 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek tutuklandı. Savcılık, tutuklanmasının ardından Omranıfar hakkındaki soruşturmayı iki gün içinde tamamladı.

İddianamede, olayın gerçekleştiği 9 Ekim günü aracı ile seyir halinde olan şikayetçi Şeyhmus Aykurt'un yol kenarında hurda arabası olması nedeniyle yoldan geçememesi üzerine şüpheli Ferhad Omranıfar'a "Yol verir misin?" dediği belirtildi. Şüpheli Omranıfar'ın ise "Buradan TIR geçer" diyerek cevap verdiği ve ardından 60 cm uzunluğundaki döner bıçağıyla Aykurt'u yaraladığı anlatıldı. Aykurt'un şikayetçi olduğu, şüphelinin de suçunu dolaylı olarak kabul ettiği belirtildi.

İddianamede, şikayetçinin sol kolundan basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı ve bu yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Ferhad Omranıfar'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep ediliyordu.

Yol istedi diye döner bıçağıyla saldırdı! YOL İSTEDİ DİYE DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI!

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