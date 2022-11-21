Erzurum’da 12 yaşındaki çocuk canını hiçe saydı! 4 yaşındaki Arman’ı alevlerin arasından kurtardı!

"ARTIK O BİZİM EVİMİZİN KÜÇÜK KAHRAMANI"

Oğlunun hayatını kurtaran Samıullah Mangal'a teşekkür edip ona da sarılan Soğra Haseki, "İşim vardı ve kısa süreliğine dışarı çıkmıştım. Mahalleye geldiğimde evimizde yangının çıktığını gördüm. Oğlum evdeydi, bir anda çok korktum. Ama oğlumu bizimle aynı mahallede oturan Samıullah'ın kurtardığını gördüm. O an çok mutlu oldum. Artık o bizim evimizin küçük kahramanı. Yaptığını hayatım boyunca unutmayacağım." dedi.