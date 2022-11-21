21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Erzincan'dan tüyler ürperten haber: Boğazı kesilmiş bir kişi evinin ahırında ölü bulundu

Erzincan'dan tüyler ürperten haber: Boğazı kesilmiş bir kişi evinin ahırında ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
ABONE OL
Erzincan’dan tüyler ürperten haber: Boğazı kesilmiş bir kişi evinin ahırında ölü bulundu

Erzincan'da bir kişi, evlerinin ahırında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından vatandaşın cesedi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Merkeze bağlı Ilıdere köyünde oturan C.A.Ş. (27), evinde akşam yemeğinin ardından hava almak için dışarı çıktı.

Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, çevrede yaptıkları araştırmada, C.A.Ş'yi evin ahırında, boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Yakınlarının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından C.A.Ş'nin cesedi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tren aracı 200 metre sürükledi: 1 ölü TREN ARACI 200 METRE SÜRÜKLEDİ: 1 ÖLÜ
Tren aracı 200 metre sürükledi: 1 ölü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA