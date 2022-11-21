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Şanlıurfa Valiliği duyurdu! Şehir genelinde 15 günlük kısıtlama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Şanlıurfa Valiliği duyurdu! Şehir genelinde 15 günlük kısıtlama

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada alınan kararla il genelinde 15 gün boyunca etkinliklere kısıtlama getirildiği belirtildi. Valilikten il geneli ve tüm ilçelerde 15 gün boyunca eylem, yürüyüş, basın açıklaması, stant kurma gibi birçok etkinliğe kısıtlama getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

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