Afyonkarahisar’da tren aracı 200 metre sürükledi: 1 ölü
Afyonkarahisar’da yolcu treninin çarpıp yaklaşık 200 metre sürüklediği hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Karakoç hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. İşte olay yerinden korkunç görüntüler...
Feci kaza, Sandıklı Şehir Stadı yakınında bulunan TOKİ yolu üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, makinist O.A. idaresindeki 72014 sefer sayılı Eskişehir - Denizli seferini gerçekleştiren yolcu treni, hemzemin geçitte Ahmet Karakoç idaresindeki 01 AEH 847 plakalı hafif ticari araca çarptı.
ARAÇ 200 METRE SÜRÜKLENDİ
Tren aracı önüne katarak yaklaşık 200 metre sürükledikten sonra durabildi.
Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen kurtarma ekipleri sürücü Karakoç'u uzun uğraşlar sonucu hurdaya dönen araçtan çıkararak ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ancak Karakoç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
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