Afyonkarahisar’da tren aracı 200 metre sürükledi: 1 ölü

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri sürücü Karakoç'u uzun uğraşlar sonucu hurdaya dönen araçtan çıkararak ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ancak Karakoç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.