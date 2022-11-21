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Son dakika: Kartal Aydos Ormanı'nda yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Son dakika: Kartal Aydos Ormanı’nda yangın

Son dakika haberi... İstanbul Kartal Aydos Ormanı'nda orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Kartal Aydos Ormanı'nda orman yangını çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

İstanbul’da orman yangını İSTANBUL'DA ORMAN YANGINI

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