İstanbul’da 3. Kattan düşen kediyi havada yakaladı! O anlar kamerada

"O AN HİSSETTİM DÜŞEBİLECEĞİNİ"

Yaşadıklarını anlatan Özgür Anlı, "Ben burada arkadaşlarla çay içerken baktım kedi pencerede dolaşıyor. O an biraz hissettim düşebileceğini. Gelip pencerenin altında durdum ne olur ne olmaz diye ve düşündüğüm de başıma geldi. O anki bir refleksle aşağı düşünce tuttum. Şu an gayet iyi, sağlıklı. Kurtardığım için mutlu oldum, bir an düşündüm tutamasaydım vicdan azabı yaşardım. Benim kız kardeşimin kedisi, bir şey olsaydı çok üzülürdüm" dedi.