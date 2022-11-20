İstiklal Caddesi'nde çekilip TikTok'ta paylaşılan videoda gerçek farklı çıktı! Provokasyonu ortaya çıkan CHP'li Gürsel Tekin çark etti
Gün boyu TikTok ve Twitter'da paylaşılan ve 3 Arap tarafından İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrası çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin gerçek ortaya çıktı. @ayman.otman hesabından yapılan paylaşımı incelenirken, videoda yer alan şahısların İsrailli olduğu ve bu şahıslardan ikisinin 08 Kasım ve 10 Kasım tarihlerinde Türkiye'den ayrıldığını belirtildi. Ayrıca videoda yer alan konuşmanın çevirisinin yapıldığı belirtilirken şahısların videoda İstanbul'da yaşanan hırsızlık olayını anlatmak istediği açıklandı. Videoda “İstanbul’da en çok sinirlendiğim olay; çıkıp geziyorsun dolanıyorsun bir şeyler alacaksın bir bakıyorsun…” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Gerçeği bilmeden olaya ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan CHP'li Gürsel Tekin sonrasında videonun İstiklal'deki saldırı öncesinde çekildiğini öğrenmesinin ardından paylaşımını sildi.
İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası çekildiği iddia edilen ve TikTok'ta paylaşılan görüntü büyük tepki toplayan görüntülere ilişkin gerçek farklı çıktı.
BOMBALI PAKET DİYE GÜNDEM OLDU
Gün boyu sosyal medyada İstiklal Caddesi'nin ortasında Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paket ya da kapkaç şakası yaptığı iddiası konuşuldu. @ayman.otman hesabından yapılan paylaşıma ilişkin gün boyu tepki paylaşımları geldi.
ŞAHISLAR TÜRKİYE'DEN 8 VE 10 KASIM TARİHİNDE AYRILDI
Ancak paylaşımın 06 Kasım 2022 tarihinde yapıldığı ve videoda yer alan 3 kişiden ikisinin 8 ve 10 Kasım tarihlerinde Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı.
İSTANBUL'DA YAŞANAN HIRSIZLIKLARDAN DERT YANDILAR
İsrailli olan 3 kişiden birisi ise halen İstanbul'da bir otelde konaklarken, Şahısların videoda İstanbul'da yaşanan hırsızlık olayından rahatsızlığa gönderme yaptığı ve videoda "İstanbul'da en çok sinirlendiğim olay; çıkıp geziyorsun dolanıyorsun bir şeyler alacaksın bir bakıyorsun…" ifadelerinin kullanıldığı açıklandı.
ALGI OPERASYONUNA DAHİL OLDULAR
Gün boyu sosyal medya hesaplarında görüntülerin İstiklal'deki bombalı saldırı sonrası çekildiği üzerinden çok sayıda provokatif paylaşımlar yapılırken bu isimlere CHP'li isimler de dahil oldu.
CHP TEKİN HEDEF GÖSTERDİ
Olayın gerçek yüzünü bilmeden görüntüleri paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin "Şahsın TikTok hesabı burada. Bu ülke insanlarını kaybetmiş, kardeşlerimizi yitirmişiz, gelmiş İstiklal Caddesi'nde bombalı paket şakası yapıyor. Bunlara izin verenler de bunlar kadar sorumludur." ifadelerini kullandı.
"ACI OLAY ÖNCESİ ÇEKİLDİĞİ ANLAŞILDIĞI İÇİN VİDEOYU SİLDİM"
Gürsel Tekin olayın gerçek olmadığını anlamasının ardından yaptığı paylaşımda "Daha önce bir çok acı terör saldırısı yaşanan İstanbul'umuzun en kalabalık noktasında kapkaç, hırsızlık veya başka sebeple böyle videolar çekmek sorumsuzluk olsa da videonun yaşadığımız son acı olaydan önce çekildiği anlaşıldığı için paylaştığım videoyu sildim." ifadelerini kullandı.
CANDAŞ TOLGA IŞIK KÜFÜRLER SAVURDU
Candaş Tolga Işık ise şahıslara hedef alarak küfürler savurdu. Işık videonun İstiklal'deki patlama sonrası çekildiğini sanarak şahısların sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade etti.
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