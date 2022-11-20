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İstiklal Caddesi'nde çekilip TikTok'ta paylaşılan videoda gerçek farklı çıktı! Emniyet tüm detayları açıkladı

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Giriş: 20.11.2022 19:31
Gün boyu TikTok ve Twitter'da paylaşılan ve 3 Arap tarafından İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrası çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin gerçeği Emniyet Müdürlüğü açıkladı. @ayman.otman hesabından yapılan paylaşımı inceleyen Siber Suçlarla Mücadale Daire Başkanlığı videoda yer alan şahısların İsrailli olduğunu ve bu şahıslardan ikisinin 08 Kasım ve 10 Kasım tarihlerinde Türkiye'den ayrıldığını paylaştı. Ayrıca videoda yer alan konuşmanın çevirisinin yapıldığı belirtilirken şahısların videoda İstanbul'da yaşanan hırsızlık olayını anlatmak istediği açıklandı. Videoda “İstanbul’da en çok sinirlendiğim olay; çıkıp geziyorsun dolanıyorsun bir şeyler alacaksın bir bakıyorsun…” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Gerçeği bilmeden olaya ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan CHP'li Gürsel Tekin ve Candaş Tolga Işık gibi isimler şahısları hedef alarak hakaretler savurdu.
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