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Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Çekimleri 46 hafta süren ve En uzun kesintisiz film çekimi unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?

Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir? Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 13 Kasım 2022 Pazar günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?

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