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İstanbul’da 15 yaşındaki kızın başına gelenler dehşete düşürdü! Kabusu oldu, öldüresiye dövüldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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İstanbul’da 15 yaşındaki kızın başına gelenler dehşete düşürdü! Kabusu oldu, öldüresiye dövüldü

İstanbul'da bir şahıs, sosyal medyadan tanıştığı 15 yaşındaki bir kıza şantaj yapmaya başladı. Genç kızın olayı ailesine anlatması üzerine yeniden para alma hayali kuran şantajcı, geldiği adreste H.T.'nin yakınları tarafından feci şekilde darp edildi. Gözaltına alınan zanlının benzer suçlardan sabıka kaydı olduğu tespit edildi.

Olay, İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Sosyal medya üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki H.T.'ye kendini fabrikatör olarak tanıtan bir şahıs, genç kıza şantaj yaptı. İlk başta 5 bin lira alan zanlı, genç kızdan tekrar para istedi. Genç kızın ailesinin durumu öğrenmesi üzerine yeniden para alma hayali kuran şantajcı, H.T.'nin ailesi tarafından dövüldü. O anlar anbean kaydedildi.

ÜSTÜNÜ ÇIKARIP FOTOĞRAF ALDI

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki H.T., sosyal medya üzerinden kendisini fabrikatör olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı.

15 yaşındaki kıza şantaj! 15 YAŞINDAKİ KIZA ŞANTAJ!

Sosyal medya üzerinden bir süre görüşen ikili, konuşmanın ilerlemesiyle görüntülü konuşmaya başladı. Şüphelinin, uygulama üzerinden kızla görüntülü görüşme sırasında kıyafetini çıkarıp ekran fotoğrafı aldığı ve ailesine gösterme tehdidiyle 5 bin lira istediği öne sürüldü.

İddiaya göre parayı alan şüpheli, bir süre sonra H.T.'ye tekrar ulaşarak bu sefer daha fazla para talep etti. Bunun üzerine H.T., durumu ailesine anlattı. Kızın babası Fikret T. ve yakınları, buluşma noktasına giderek şüpheliyi yakaladı. Ardından şüphelinin silah çektiği sonrasında da kızın yakınları tarafından etkisiz hale getirilerek darp edildi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi şantaj yaptığı iddia edilen kızın yakınlarının elinden alarak polis merkezine götürdü. Polis merkezinde yapılan araştırmada şüphelinin benzer suçlardan sabıkası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

" NASIL OLDU BİLMİYORUM"

Olayı gören esnaf, "Ben o sırada dükkanda oturuyordum. Gürültüleri duyunca dışarı çıktım. 3-4 kişilik grup, bir kişiyi darp ediyordu. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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