İstanbul’da 15 yaşındaki kızın başına gelenler dehşete düşürdü! Kabusu oldu, öldüresiye dövüldü

İddiaya göre parayı alan şüpheli, bir süre sonra H.T.'ye tekrar ulaşarak bu sefer daha fazla para talep etti. Bunun üzerine H.T., durumu ailesine anlattı. Kızın babası Fikret T. ve yakınları, buluşma noktasına giderek şüpheliyi yakaladı. Ardından şüphelinin silah çektiği sonrasında da kızın yakınları tarafından etkisiz hale getirilerek darp edildi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.