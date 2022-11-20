Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır açmıştı! O kumarhane gerçek çıktı: Mühürledi
İstanbul Üsküdar’da bir mekanda kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri mekana baskın yaptı. İçerde 27 kişi gerçekten kumar oynarken yakalandı ve para cezası kesildi. Teksas poker oynatılan mekanın bir zamanların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi’nin baş karakteri Süleyman Çakır’ın dizide açtığı kumarhane olduğu ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan saha çalışmalarında Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan bir mekanda kumar oynatıldığı bilgisi edinildi.
Bunun üzerine yapılan çalışmalarda geçtiğimiz hafta cuma gece saatlerinde yapılan baskın adresin 'Casıno' olarak dizayn edilerek 'Teksas Pokeri' ve 'Black Jack' isimli kumar oyunun oynatıldığı tespit edildi.
27 KİŞİYE CEZA YAZILDI
Ahlak Kumar Büro Amirliği kiplerince yapılan baskında mekanda oyuncu olduğu tespit edilen 27 kişiye toplan 51 bin 57 lira kabahatler kanunundan ceza kesildi. 1 mekan sahibine ise kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
Mekan zabıta ekiplerince mühürlendi. Polis ekipleri 800 adet para yerine geçen pul ve 4 deste oyun kartına el koydu.
DİZİDEKİ KUMARHANE GERÇEK ÇIKTI
Öte yandan basılan ve mühürlenen mekanın bir zamanların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nin baş karakteri Süleyman Çakır'ın dizide açtığı kumarhane olduğu ortaya çıktı.
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