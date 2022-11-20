15 yaşındaki kıza şantaj yapan şahsa ailesinden öldüresiye dayak

İstanbul'da bir şahıs, sosyal medyadan tanıştığı 15 yaşındaki bir kıza şantaj yapmaya başladı. Genç kızın olayı ailesine anlatması üzerine yeniden para alma hayali kuran şantajcı, geldiği adreste H.T.'nin yakınları tarafından feci şekilde darp edildi. Gözaltına alınan zanlının benzer suçlardan sabıka kaydı olduğu tespit edildi.

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